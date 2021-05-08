Вице-президент МОК: Совет экспертов пришел к выводу, что Олимпиада в Токио может пройти безопасно

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио могут пройти в безопасной обстановке с точки зрения распространения коронавируса из-за подготовленного организаторами «олимпийского пузыря» для защиты всех спортсменов и жителей Японии.

Ранее стало известно, что петиция против проведения соревнований собрала более 191 тысячи подписей.

– Это не делается любой ценой.. У нас прошло заседание совета экспертов, на котором был сделан вывод, что игры могут пройти безопасно, – приводит слова Коутса «МК-Спорт».

Напомним, что Олимпиада должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за распространения Covid-19.