Йохауг не смогла выполнить олимпийский норматив в беге на 10 000 метров

Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг не смогла выполнить норматив для отбора на летние ОИ-2020 в беге на 10 000 метров.

Норвежке не хватило восьми секунд, чтобы выполнить необходимый норматив — 31.25,00. Йохауг показала второй результат в забеге - 31 минута 32,88 секунды. Личный рекорд лыжницы в беге на 10 000 меторов составлял 31.40,67.

Отметим, что МОК имеет право выдать Терезе индивидуальное приглашение на Игры.

Добавим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.