Более половины японцев выступили за отмену Олимпиады

Ситуация с распространением COVID-19 подтолкнула 59% японцев проголосовать за отмену или перенос предстоящих летних Олимпийских игр.

Как сообщает «Интерфакс», данные опроса жителей страны восходящего солнца опубликовала японская газета Yomiuri Shimbun. Лишь 39% респондентов проголосовали за проведение крупнейшего старта четырехлетия.

Как отмечает «Профиль», проведенный ранее опрос японского телеканала TBS показал, что 65% японцев не хотят проведения Олимпиады, причем половина этих людей призвали полностью отменить Игры. Также издание напоминает об исследовании информагентства Kyodo, опубликованном в конце апреля. Тогда за отмену или перенос соревнований выступили более 70% опрошенных.

Ранее глава оргкомитета Олимпиады-2020 Сэйко Хасимото сообщал, что летние Игры в Токио будут проведены в любом случае, но пройдут без иностранных болельщиков.