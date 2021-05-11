Болельщикам вернут деньги за билеты на Олимпиаду

Российским болельщикам вернут деньги за приобретенные ранее билеты на соревнования в рамках Летних Олимпийских игр в Токио.

«Мы уже сделали соответствующую информационную рассылку своим клиентам, ранее купившим билеты, и известили их, что нужно сделать. Сейчас они уже оформляют заявления на возврат. Думаю, часть болельщиков уже получила свои деньги», - приводит ТАСС слова авторизованного продавца билетов на Игры Марии Изотовой.

Напомним, Олимпиада пройдет в столице Японии - Токио с 26 июля по 8 августа.