МОК проводит собственный опрос об Олимпийских играх в Токио

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс рассказал, что не видел результатов опроса японских СМИ, которые свидетельствуют о том, что жители страны выступают за отмену или перенос Олимпиады в Токио, и сообщил, что организация проводит собственный опрос.

«Я не буду комментировать опросы, которых я не видел, не обладая информацией о том, как проводился подсчет. Поэтому я не буду говорить для заголовка, доверяю я им или нет. Они такие, какие есть. Очевидно, что мы проводим свой опрос. Как вы знаете, сейчас особенное время. Мы принимаем во внимание общественное мнение и считаем, что на этой стадии Игры могут состояться», - приводит слова Адамса ТАСС.

Напомним, что Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020 на 2021 год. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.