Петиция за отмену Олимпиады собрала 350 тысяч подписей

Петиция за отмену летних Олимпийских игр в Токио, которая размещена на платформе change.org, набрала на 14 мая 350 тысяч подписей.

5 мая документ разместил в сети японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия. По его мнению, провести Олимпийские игры безопасно в нынешней ситуации не представляется возможным. Петиция направлена МОК, правительству Японии, администрации города и оргкомитету ОИ.

Ранее глава медицинской ассоциации Токио Харуо Одзаки назвал максимальное количество заражений COVID-19 в сутки для безопасного проведения Олимпиады. По его словам, этот предел не должен превышать 100 человек.

Напомним, что Олимпиада должна пройти в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года.