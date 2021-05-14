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Болгария - Первая лига 20:00 Монтана 0 Славия С 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.65
Италия - Серия А 20:00 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
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14 мая 10:11
автор: Евгений Лиманский

Петиция за отмену Олимпиады собрала 350 тысяч подписей

Прирост зараженных в Токио составляет около тысячи в день.

Петиция за отмену летних Олимпийских игр в Токио, которая размещена на платформе change.org, набрала на 14 мая 350 тысяч подписей.

5 мая документ разместил в сети японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия. По его мнению, провести Олимпийские игры безопасно в нынешней ситуации не представляется возможным. Петиция направлена МОК, правительству Японии, администрации города и оргкомитету ОИ.

Ранее глава медицинской ассоциации Токио Харуо Одзаки назвал максимальное количество заражений COVID-19 в сутки для безопасного проведения Олимпиады. По его словам, этот предел не должен превышать 100 человек.

Напомним, что Олимпиада должна пройти в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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