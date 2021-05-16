Начался обратный отсчет за 100 дней до открытия Паралимпийских игр в Токио

В Токио начался обратный отсчет за 100 дней до старта Паралимпийский игр. Об этом сообщает «МК-Спорт».

«Я глубоко благодарна медицинским работникам, которые день и ночь борются с коронавирусной инфекцией, и населению Токио, которые способствуют предотвращению распространения вируса. Перед нами 100 дней до Паралимпиады, и я хочу еще раз поблагодарить всех, кто способствует подготовке Игр», - сказала на церемонии губернатор японской столицы Юрико Коикэ.

Также во время церемонии маскот Сомэйти открыл символ Паралимпийских игр в виде трех полумесяцев «agitos», означающие «движение вперед» и знаменуют усилия паралимпийцев, продолжающих свой путь после трудностей.

Напомним, что соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября.