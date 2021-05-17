Более 80 процентов японцев выступают против Олимпиады в Токио

До 83% японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио, запланированных на это лето. Об этом сообщает газета «Асахи», проводившая исследование.

Только 14% поддерживают проведение соревнования. За отмену выступают - 43%, за повторный перенос - 40%. По сравнению с предыдущим опросом, когда сторонников проведения игр насчитывалось 28%, их число сократилось вдвое.

Отметим, опрос проводился методом случайной компьютерной выборки 15 и 16 мая по телефону среди 1527 человек избирательного возраста.

Напомним, что Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.