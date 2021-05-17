Репилов, Косторная, Медведев, Рублев – лауреаты «Серебряной лани»

Премию традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) по итогам прошедшего года. Победители были объявлены в декабре 2020 года, а награды лауреатам были вручены сегодня в Олимпийском комитете России (ОКР).

Лучшим тренером года признан Александр Кузнецов, много лет работающий с велосипедистами.

Лучшей команда года стала сборная России по шахматам, победившая в онлайн-Олимпиаде 2020 года.

В десятку лучших спортсменов также вошли: Анастасия Войнова, Наталья Воронина (конькобежный спорт), Екатерина Катникова и Роман Репилов (санный спорт), Алена Косторная (фигурное катание), Даниил Медведев и Андрей Рублев (теннис), Константин Курохтин (Паралимпийский спорт - керлинг) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Российский комитет фейр-плей и руководство ОКР приняли решение наградить специальным призом «За проявленное благородство» семикратную чемпионку мира по международным шашкам Тамару Тансыккужину, а также его соперницу по матчу на первенство мира двукратную чемпионку мира, гроссмейстера из Польши Наталью Садовскую.