Томас Бах: 75 процентов спортсменов Олимпиады-2020 привиты от коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании оргкомитета Токио-2020 отчитался по вакцинации спортсменов от коронавируса.

«Сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность. Уверен, что этот показатель будет выше 80%», - приводит слова Баха ТАСС.

Напомним, 6 мая стало известно, что МОК подписал меморандум о предоставлении вакцины Pfizer, позволяющий привить атлетов и членов делегаций на Олимпиаде в Токио на безвозмездной основе.