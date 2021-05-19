Российский МИД отреагировал на призыв США бойкотировать пекинскую Олимпиаду

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможный бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США.

«Не знаю, что такое дипломатический бойкот. В форме, в которой эти призывы были озвучены, вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным в Конгрессе США», – цитирует ТАСС Рябкова.

Напомним, 19 мая спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае. По ее словам, главы ведущих государств должны отказаться от поездки на Игры в связи с политикой, которая ведется по отношению к уйгурам.