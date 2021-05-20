Бах отложил поездку в Токио из-за роста заболеваемости COVID-19 в Японии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение отложить поездку в Токио до 12 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Japan Times.

Отмечается, что в планах Баха было принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Хиросима и встретиться с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Таким образом, Глава МОК прибудет в Японию за 11 дней до церемонии открытия летних Олимпийских игр-2020.

Напомним, что соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.