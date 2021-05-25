Названа сумма, которую потеряет Япония при отмене Олимпиады и Паралимпиады

Отмена Олимпиады и Паралимпиады будет стоить Японии 1,81 триллиона йен (17 миллиардов долларов), сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Kyodo News.

При этом источник отмечает, что эти издержки гораздо меньше чем те, которые может получить страна при новой вспышке коронавируса из-за проведения соревнований.

Их этих же данных следует, что проведение Олимпиады даже без зрителей принесет Японии 1,66 триллиона иен (15 миллиардов долларов), что приблизительно на 146,8 млрд иен (1,35 млрд долларов) меньше, в случае проведения соревнований с местными жителями на трибунах стадионов.

Напомним, что Олимпийские Игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.