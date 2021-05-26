Официальный партнер Олимпиады призывает власти Японии отменить Игры из-за коронавируса

Японская газета Asahi, которая является официальным партнером Олимпийских игр в Токио, призвала отменить проведение состязаний из-за распространения Covid-19.

«Коронавирус еще не остановлен, в Токио и других регионах страны режим ЧС придется продлить. В этих условиях мы не считаем разумным проводить Олимпийские и Паралимпийские игры. Призываем премьер-министра Японии Есихидэ Сугу объективно оценить ситуацию и отменить соревнования», – отмечается в редакторской колонке на сайте газеты.

Ранее руководство МОК Джон Коутс заявляло, что Игры в Токио могут пройти в безопасной обстановке из-за подготовленного организаторами «олимпийского пузыря» для защиты всех спортсменов и жителей Японии.

Напомним, что Олимпиада должна была состояться в 2020 году, но была перенесена на год из-за распространения коронавирусной инфекции.