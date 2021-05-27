Глава союза врачей Японии опасается, что из-за Олимпиады появится новый штамм COVID-19

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма опасается, что из-за приезда спортсменов разных стран в Токио на Олимпиаду может появится новый штамм коронавируса.
«Все мутации коронавируса, существующие в различных точках планеты, появятся в Токио. Нельзя отрицать возможность появления нового штамма коронавируса после Олимпиады», - приводит слова Уеямы RT, ссылаясь на Japan Times.
Напомним, что официальный партнер Токио-2020, японская газета Asahi, накануне призвал премьер-министра Японии отменить проведение состязаний из-за распространения COVID-19.
источник: «RT на русском»