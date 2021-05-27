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27 мая 18:09
автор: Максим Скороходов

Мацуев подготовил четыре варианта музыки Чайковского, которая заменит гимн России на Олимпиаде

На ближайших крупных турнирах победы российских спортсменов из-за санкций WADA не должны сопровождаться гимном Российской Федерации.

Народный артист Российской Федерации Денис Мацуев сообщил, что подготовил четыре варианта фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который должен заменить гимн России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Я свой пласт работы выполнил, слово за ОКР и Международным олимпийским комитетом. Я представил четыре варианта, насколько это возможно было купировать великую музыку Чайковского. Если бы Петр Ильич знал, что это будет гимн России, он бы сам сделал версию на 1,5 минуты. Нужен был намек, чтобы гимн был законченным, я постарался это сделать, но самая гениальная музыка не заменит гимн страны», - приводит слова Мацуева ТАСС.

Напомним, что Мацуев остался недоволен той версией музыки Чайковского, которую услышал во время награждения российских фигуристок во время награждения во время чемпионата мира в Стокгольме, и вызвался представить собственный вариант звучания «купированной версии» композиции.

источник: ТАСС
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