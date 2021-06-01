ОКР утвердит состав сборной России на Олимпиаду-2020 1 июля

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил о том, что 1 июля будет исполком организации утвердит состав национальной команды на Олимпийских играх в Токио.

– 1 июля у нас пройдет заседание исполкома ОКР, на котором будет утвержден состав олимпийской команды, – сказал Поздняков в общении с журналистами.

Напомним, что соревнования в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что в Японию прибыли первые спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2020.