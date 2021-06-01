Новак Джокович: Я пересмотрю свое решение поехать на ОИ-2020, если болельщиков не пустят на стадионы

Сербский теннисист Новак Джокович оценил возможность проведения Олимпиады-2020 без присутствия болельщиков на трибунах.

– В данный момент я готов сыграть в Токио. Насколько я знаю, трибуны примерно на 20-30 процентов будут заполнены зрителями, правда только из Японии. Если что-то изменится и болельщиков не допустят, то я могу пересмотреть свое решение выступить на Олимпиаде. Но прямо сейчас я хочу поехать и очень этому рад, – цитирует Джоковича «МК-Спорт», ссылаясь на портал Tennis Now.

Напомним, что 34-летний серб является первой ракеткой мира. Его высшим достижением на Олимпийских играх является бронза 2008 года в Пекине.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.