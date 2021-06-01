Две спортивные сессии включены в программу ПМЭФ-2021

В сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития» также примут участие глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков, президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский, глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Модератором дискуссии будет врио директора Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Генеральный продюсер «Матча» Тина Канделаки проведет сессию «Роль спорта в формировании молодёжной политики будущего». Участниками дискуссии станут президент Международной федерации бокса (AIBA) Умар Кремлев, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу, председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник, вице-президент РФС Денис Соловьёв и игрок сборной России по регби Василий Артемьев.