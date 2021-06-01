В Японии начали вакцинировать спортсменов перед Олимпийскими играми-2020

В Японии началась вакцинация спортсменов, которые планируют принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Kyodo News, в первый день привились около двухсот атлетов. Медики должны вакцинировать около 600 спортсменоа, а также около одной тысячи человек членов тренерских штабов и персонала, которые участвуют в организации ОИ-2020. Вакцинация должна полностью завершиться к 20 июля.

Отметим, что согласно различным опросам более 60-70% японцев выступают за отмену или новый перенос Олимпиады из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Токио действует режим чрезвычайной ситуации.