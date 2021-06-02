Казань планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Казань может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр.

«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определенные гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань – самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления», - приводит слова Леонова «РИА Новости».

На данный момент известны хозяева ближайших трех летних Олимпийских игр. В это году Олимпиада пройдет в японском Токио (Игры были перенесены на год из-за пандемии), в 2024-м - во французском Париже, а в 2028-м - в американском Лос-Анджелесе.

Напомним, что из санкций WADA, наложенных на нашу страну, Россия не может претендовать на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира до 17 декабря 2022 года.