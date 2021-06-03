Денис Соловьев: Спорт стал занимать совсем иное место в жизни людей

Денис Соловьев, заместитель председателя правления - директор департамента развития коммуникаций ПАО «НОВАТЭК»; вице-президент Российского футбольного союза, выступая в рамках сессии «Роль спорта в формировании молодёжной политики сборной, заявил о том, что меняется в спортивной сфере в последние годы:

- Ещё несколько лет назад РФС был не более чем бэк-офисом для обслуживания интересов российской сборной. Сегодня огромное количество активностей, спорт занимает совершенно иное место.

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