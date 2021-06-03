Дмитрий Мазепин: Спорт и школа должны идти вместе

Генеральный директор АО «ОХК УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин, выступая в рамках сессии «Роль спорта в формировании молодёжной политики будущего», рассказал о своём видении проблем молодёжного спорта:
- Про «Формулу-1» так получилось, звёзды сошлись. Но компания «Уралхим» уже много лет является спонсором Всероссийской Федерации плавания. Если мы хотим про спорт говорить как о людях будущего, надо реагировать на современные вызовы. В 8 лет мы начинали плавать. А сейчас в 8 лет поздно начинать что-то. Сейчас и в школу в первый класс берут полностью подготовленного к школе ребёнка. А ведь спорт и школа должны идти вместе.
«Советский спорт» является информационным партнёром ПМЭФ.
источник: «Советский спорт»