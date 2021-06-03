Борис Пайкин: Нужно увеличивать число спортивных площадок

Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, выступая в рамках сессии «Роль спорта в формировании молодёжной политики будущего», рассказал о своём видении проблем молодёжного спорта:
- Очень много молодежи не занимается спортом. Сейчас думаем о создании it-платформы, которая будет интегрирована с сайтом Госуслуги. И эта платформа будет привлекать учащихся к массовому спорту. Нужно увеличить количество спортивных площадок - они должны быть у каждого дома. Никто не должен далеко ходить, чтобы заниматься спортом.
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источник: «Советский спорт»