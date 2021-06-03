Олег Матыцин: Министерство спорта России поддержит инициативу Казани в проведении летней Олимпиады

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности поддержать инициативу Казани провести летние Олимпийские игры.

– В Казани все очень конструктивно, понимаю, что титул спортивной столицы оправдан, город имеет богатейший опыт проведения крупных спортивных соревнований разной направленности. Поэтому министерство будет содействовать поддержке инициативы проведения Олимпиады в Казани. Надеюсь, что после окончания периода санкций международное сообщество также позитивно отнесется к этой заявке, – сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отметим, что на данный момент известны хозяева ближайших трех летних Олимпийских игр. В это году Олимпиада пройдет в Токио, в 2024-м – в Париже, а в 2028-м – в Лос-Анджелесе.

Напомним, что из-за санкций со стороны WADA Россия не может претендовать на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира до 17 декабря 2022 года.

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