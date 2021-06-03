Георгий Брюсов: На фоне коронавируса выросла социальная значимость спорта

Временно исполняющий обязанности директора ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Георгий Брюсов на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о влиянии пандемии на мир спорта.

- Более 60 млрд долларов составят потери из-за коронавируса в мире спорта, состоялась только половина запланированных мероприятий. Вместе с тем социальная значимость спорта выросла, члены сборных команд помогли людям пережить карантин во время пандемии. Евро-2020 пройдет с ограничениями по количеству зрителей, а Олимпиада в Токио станет первой, которую мир увидит через объективы СМИ. Такое положение дел обязывает нас адаптироваться к происходящему. И этому была посвящена сессия в рамках ПМЭФ.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.