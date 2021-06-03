Олег Матыцин: В спорте, как и в жизни, один за всех и все за одного

Министр спорта России Олег Матыцин на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, как спортивное сообщество сможет преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

- Ковид, как и любой кризис, позволил более внимательно взглянуть на свои ресурсы. В спорте, как и в жизни, один за всех и все за одного. Только во взаимодействии с международными организациями мы можем пережить этот финансовый и организационный кризис.

Только коммуникация может помочь выйти из данного положения. Важно, чтобы все субъекты общались между собой и помогали друг другу. Мы говорим о развитии детско-юношеского спорта, улучшении качества тренеров. Все это требует взаимодействия между различными министерствами, Федерациями, регионами и крупными компаниями, такими как «РЖД» и «Лига ставок». Я за спорт, как за командное сообщество и надеюсь на аналогичное отношение всех заинтересованных лиц.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.