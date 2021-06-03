Олег Матыцин: Готовимся к Олимпиаде в соответствии с ковид-регламентами

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о роли спорта в формировании и популяризации здорового образа жизни. Выступление состоялось в рамках сессии «Спорт против COVID-19: новая Россия и стратегия развития», которая прошла в рамках ПМЭФ:

- Спорт - это возможность раскрыть потенциал страны. Спорт - это здоровье. Сейчас в соответствии с ковид-регламентами готовится к Олимпиаде в Токио, - сказал Олег Матыцин.

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