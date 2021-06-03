Александр Карелин: В карантинный год многие тренеры стали работать удаленно

Член комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам Александр Карелин на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о пропаганде массового спорта в России.

- Спорт высших достижений и массовый спорт связаны методически. В карантинный год было много проблем, но благодаря Радию Кабирову мы в Уфе организовали большие спортивные старты. Для этого потребовались большие средства для создания инфраструктуры, но эти спортивные мероприятия стали единственными в 2020 году для многих участников.

Очень важно использовать правильные примеры. В истории России было очень много значимых международных побед, и на таких примерах надо пропагандировать массовый спорт. Чем больше информационный повод, даже негативный, тем больше возможностей говорить о спорте. За прошедший год стало много людей, кто тренирует желающих удаленно. В Красноярской области молодые тренеры с помощью интернета начали делать инструктаж. Начали с тестирования, сохранили ребят, которые не разбежались после того, как залы закрылись. Это новое слово и новая возможность подачи. Надо развивать это направление, но на основе наших традиций.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.