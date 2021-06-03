Борис Пайкин: Спорт пострадал из-за пандемии даже сильнее других отраслей

Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о проблемах развития массового спорта в сельской местности.

- Принят закон о гармонизации спорта, он вступит в силу в 2023 году. Этот срок выбран для того, чтобы все регионы могли подготовиться. И из бюджета правительством будут выделены специальные средства, чтобы не получилось, что регионам спустили очередные задачи без выделения средств.

Пандемия нанесла очень серьезный ущерб нашему спорту. Даже больше, чем другие отрасли, потому что спорт не является градообразующей отраслью. Считаю, что мы сможем выйти из кризиса только в 2023 году. Огромная заслуга министерства спорта в том, что были сохранены многие спортивные соревнования, в том числе международные.

Тем не менее, проблемы сохраняются. Например, у нас 35 млн человек живут в сельской местности, где не хватает ни инфраструктурных объектов, ни тренеров, которые могли бы тренировать детей. Нам надо привлекать в спорт больше молодежи. Пытаемся увеличить количество спортивных объектов на селе. Прекрасно работает федеральная программа «Сельский доктор», благодаря которой многие поехали в регионы. Хотелось бы аналогичной программы в отношении тренерского состава.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.