Глава Башкирии: Воспитание дает семья, образование - школа, а человеком человека делает спорт

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, что в российских городах не хватает спортивных объектов массового пользования.

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике позволяет открыть все спортивные объекты. С этим у нас все неплохо. Беспокоит другое. Мы единственный регион России, кто применил программу «Сельский тренер». Это грант в 600 тысяч рублей для тех тренеров, кто работает в сельских регионах. Эти деньги идут на улучшение жилищных условий и других необходимых трат. Мы делаем это своими усилиями, но этого недостаточно, и нужна помощь на федеральном уровне.

Мне один тренер написал: «Спасибо за эти деньги, но их недостаточно. Этих средств хватает на первоначальный взнос, но при зарплате 15 тысяч рублей не могу вкладывать в жилье в дальнейшем». Воспитание дает семья, образование дает школа, а человеком человека делает спорт.

У Башкирии хорошая экономика, но у нас в 16 муниципалитетах не хватает бассейнов. Детям негде бегать, школьные территории превращены в бастионы, там тоже нельзя заниматься. В результате ушастым пацанам негде бегать. Нужно внести спортивные объекты в программу «Развития городской среды».

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.