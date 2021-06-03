Вице-президент «Норникеля»: Наш принцип в отношении спорта - поддержка, развитие и возможности

Статс-секретарь – вице-президент ПАО «ГМК Норильский Никель» Дмитрий Пристансков на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, как компания поддерживает спорт.

- Мы профинансировали строительство ледового дворца в Дудинке, завезли тренеров, закупили все необходимое и стали проводить там чемпионат мира по керлингу. В этом году там прошел турнир с участием шести сборных. Для чего это? Теперь этот северный регион более узнаваем в мире. Наш принцип в отношении спорта - поддержка, развитие и возможности.

Подписали договор с РФС, согласно которому будем поддерживать детские футбольные центры. Есть где воспитывать, но надо расти дальше. Возьмем Норильск. Высокие зарплаты важны, но нужны и спортивные объекты. Мы в условиях вечной мерзлоты построили спортхолл «Айка», самый северный аквапарк в мире. Инфраструктура улучшается.

Существует коллизия. Бизнес построил большой спортивный объект. Что делать дальше? Передать на баланс муниципалитету невозможно, это слишком дорого. Та же «Айка» стоит нам 200 млн рублей только в части поддержки функционирования. Хочется поднять вопрос о законодательной помощи. Имею в виду налоговые вычеты, освобождение или снижение различных налоговых ставок для частных компаний, поддерживающих такие спортивные объекты.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.