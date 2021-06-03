Директор ФЦПСР: Освещение спортивных соревнований мотивирует детей активнее заниматься спортом

Директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме и в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о значении освещения спортивных состязаний в контексте популяризации спорта и здорового образа жизни.

- Сегодня спорт - норма жизни. Наши задачи - популяризация и вовлеченность, массовость, спортивная культура и этика, которая должна быть заложена у нашего подрастающего поколения. Не важно, что кто-то не дойдет до профессионалов и не окажется на пьедесталах. Главное - воспитание гармонично развитого ребенка. Это лучшее вложение в молодое поколение, какое только может быть. Именно это направление мы и ведем.

Помимо вопросов здоровья спорт значим экономически и политически. В 85 субъектах Российской Федерации идет активная популяризация, у нас много национальных видов спорта, в частности самбо. Я сама провожу различные соревнования - отборы на первенство России. Вовлекаем детей, стимулируем, даем возможность приезжать, развиваться. И для дальнейшего развития спорта надо активно его освещать. Одноклассники, друзья на улице, соседи по дому должны видеть успехи ребенка, это будет его еще сильнее мотивировать, - сказала Ахмерова.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.

