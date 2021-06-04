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04 июня 19:42

Станислав Поздняков поздравил армейцев с принятием присяги

Более 70 новобранцев спортивных рот ЦСКА, дислоцируемых в Балашихе и Ватутинках, приняли присягу. В торжественной церемонии, невзирая на очень плотный график рабочих встреч в рамках подготовки олимпийской команды к Играм в Токио, принял участие президент ОКР Станислав Поздняков.

Среди тех, кто давал клятву на верность Родине, – члены сборных России по олимпийским видам спорта, претендующие, в том числе на поездку на Олимпийские игры в Токио и Пекине, а сам Поздняков, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, будучи спортсменом, выступал за ЦСКА и является полковником Вооруженных сил РФ.

— ЦСКА – это больше, чем спортивный клуб, — отметил глава ОКР. — Это философия, труд, победы, медали на крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Здесь как нигде просматривается связь поколений. Сегодня рядом с вами находятся прославленные олимпийцы, ковавшие победы для нашей страны на Олимпийских играх, чемпионатах мира. В ваших руках наше будущее, будущее российского спорта. Мы уверены, что спортивная честь нашей страны находится в надежных руках. Спорт и военную службу связывает многое – умение справляться с трудностями, железная дисциплина. Уверен, эти навыки помогут вам в дальнейшей службе. От имени Олимпийского комитета России поздравляю вас с принятием воинской присяги и желаю успехов в боевой, политической и, разумеется, спортивной подготовке.

Также с напутствием к армейцам обратились прославленные спортсмены. В их числе четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков, олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Алексей Немов, Ольга Карасева и Владимир Маркелов, олимпийский чемпион в стрельбе из пневматической винтовки Юрий Федькин, олимпийский чемпион по стрельбе из пистолета Михаил Неструев, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк.

источник: «Советский спорт»
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