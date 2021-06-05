Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Директор по связям компании «Матч Хоспиталити» Мария Изотова заявила, что процесс возврата денег российским болельщикам за билеты на Олимпиаду в Токио практически завершен. Об этом информирует «МК-Спорт».

«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги. Оргкомитет Игр в Токио установил дату 20 мая, чтобы к этому сроку возврат билетов был завершен. Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат. Те, кто их подписали, уже все получили», - приводит слова Изотовой ТАСС.

Отметим, что компания «Матч Хоспиталити» является официальным авторизованным продавцом билетов на Олимпийские игры в Токио.

Напомним, соревнования должны были состояться в 2020 году. но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на 2021-й. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.