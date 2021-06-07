ВАДА предоставило РУСАДА план восстановления статуса соответствия

РУСАДА получен план восстановления статуса соответствия, предоставленный ВАДА.

«Целью плана является тщательный мониторинг РУСАДА в течение двухлетнего периода. В центре внимания плана находится операционная независимость российского агенства. Запрет на вмешательство в его деятельность является принципиальным, а его право на невмешательство - абсолютным», - приводит слова исполняющего обязанности директора РУСАДА Михаила Буханова ТАСС.

Срок исполнения указанных в документе требований - 16 декабря 2022 гола, когда истекают санкции ВАДА в отношении российского спорта.