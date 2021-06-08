Конгресс США требует отобрать Олимпиаду-2022 у Пекина

Законодатели США внесли в нижнюю палату конгресса страны резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести зимние Олимпийские игры 2022 года из Пекина.

«Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпийских игр, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся», - приводит сообщение резолюции RT, ссылаясь на Texas Tribune.

По мнению конгрессменов, правительство Китая должно нести ответственность за массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.