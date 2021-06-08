В Китае ответили на призыв Конгресса США отобрать Олимпиаду у Пекина

МИД Китая выразил протест Конгрессу США за призывы отдельных конгрессменов бойкотировать Олимпиаду в Пекине.
Отмечается, что китайские власти считают, что проблема прав человека используется как предлог для политических манипуляций.
Напомним, группа американских законодателей, и республиканцы, и демократы, призвали Международный олимпийский комитет перенести зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Конгрессмены выражают мненин, что китайские власти подвергают репрессиям уйгуров и другие этнические и религиозные меньшинства.