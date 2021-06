«Железные» люди впервые соберутся в Москве на этапе мировой серии Challenge по триатлону

Состязаться в Москве будут участники в индивидуальных стартах и командных эстафетах. В последнем случае на каждого спортсмена придется по одному этапу триатлона. Помимо этого, пройдет кубок корпоративных команд. Уже подтвердили участие в кубке команды Росатома, Сбербанка, Деловой России и др.

Плавать спортсменам предстоит в Олимпийском гребном канале в Крылатском. Затем участники сменят экипировку в транзитной зоне и отправятся на велоэтап, который возьмет старт на улице Нижние Мневники, далее по Звенигородскому шоссе, а основную часть велосипедной дистанции увидим на Садовом кольце. После велосипеда соревнующихся снова ждет транзитная зона перед заключительным беговым этапом триатлона. Проходит он будет по набережной Москва реки в Парке Горького.

В Challenge Moscow примут участие как лучшие триатлеты России, так и иностранные спортсмены. Для зарубежных гостей будут организованы специальные приглашения. Соревнования станут официальным отборочным стартом на чемпионат мира Challenge Samorin, который проходит в Словакии. Шанс показать высокий результат и стать участником чемпионата мира есть у каждого спортсмена. Также среди зарегистрированных участников будут разыграны слоты на соревнования Challenge Almere-Amsterdam, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Отметим, что серия Challenge проводит свои мероприятия на всех континентах, в 21 стране мира и объединяет более 75 тысяч спортсменов. Зрительская аудитория составляет свыше 100 миллионов человек. Одна из самых известных гонок Challenge Roth в текущем году подала заявку на включение в книгу рекордов Гиннесса в качестве самой масштабной гонки по триатлону.

Последнее десятилетие Challenge Roth удостаивается престижнейшей награды, как самый лучший старт по триатлону в мире - Best Race of the Year, по версии читателей крупнейшего журнала TRIATHLON, опережая знаменитую Кону. В 2020 году гонка Challenge Daytona во Флориде учредила призовой фонд в один миллион долларов и собрала всю элиту мирового триатлона. Этот призовой фонд для соревнований по триатлону в США остается рекордным.