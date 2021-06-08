МОК подтвердил, что спортсмены из КНДР не выступят на Олимпиаде в Токио

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс подтвердил, что спортсмены из КНДР не примут участие в грядущих летних Олимпийских играх.

«Исполком МОК призвал международные федерации незамедлительно перераспределить квоты КНДР для Олимпийских игр в Токио. Решение было принято с тем, чтобы соблюсти интересы тех спортсменов, кто стоит в очереди следом и больше не может ждать», - приводит слова Адамса ТАСС.

Напомним, что КНДР отказалась участвовать в Олимпиаде из-за пандемии коронавируса.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа.