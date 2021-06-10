Европарламент призвал исключить Белоруссию из МОК и международных соревнованиях

Европарламент опубликовал проект резолюции, связанный с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
В документе, в том числе, есть пункты, посвященные отстранению Белоруссии от международных соревнованиях и исключению из МОК. Голосование по принятию резолюции пройдет 10 июня.
Таким образом, белорусским спортсменам могут запретить участвовать на Олимпиаде в Токио.
Напомним, что после посадки самолета в Минске был задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого Белоруссия включила в список террористов.
Добавим также, что после случившегося многие страны ЕС запретили полеты в воздушном пространстве данной страны. Александр Лукашенко уверяет, что им поступила информация о минировании самолета.