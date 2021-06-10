Томас Бах: Многие поддержали существующую модель организации спорта

Президент МОК Томас Бах прокомментировал попытку создания отдельными футбольными клубами Европы Суперлиги.

«Сейчас все находится в руках различных государств, но как мы могли заметить, некоторые свою позицию по вопросу Суперлиги уже высказали, поддержав существующую модель. Это означает, что организация спорта будет основана на ценностях, которые предполагают открытый формат соревнований, когда есть команды, которые вылетают по спортивному принципу, где нет привилегий», - приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Напомним, в апреле 12 европейских футбольных грандов объявили о создании нового закрытого турнира - Суперлиги. Однако вскоре под воздействием резкой критики общественности и угрозы санкций ФИФА и УЕФА большинство участников покинули проект. УЕФА наказал команды, вышедшие из турнира, штрафами. В отношении трех оставшихся в Суперлиге клубов - мадридского «Реала», «Барселоны» и туринского «Ювентуса» европейский футбольный союз добивается более серьезного наказания, а именно их исключения из еврокубков.

В то же время швейцарский суд постановил, что УЕФА не имеет права применять столь серьезные санкции, после чего дисциплинарное производство в отношении клубов было приостановлено.