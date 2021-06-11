В Японии выступили за отмену Олимпиады в Токио

Лидер конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано выступил за отмену или очередной перенос токийской Олимпиады.

— Угроза резкого расширения заражений новым коронавирусом остается реальной. Мы считаем, что правительство нашей страны должно провести переговоры с Международным олимпийским комитетом об отмене Олимпиады или новой отсрочке на год, — приводит слова Эдано ТАСС.

Напомним, игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.