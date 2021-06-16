СМИ: На соревнования ОИ-2020 в Токио планируют допускать ограниченное количество местных зрителей

Организаторы летних Олимпийских игр-2020 в Токио планируют разрешить местным зрителям посещать соревнования.

Как сообщает издание Kyodo, вопрос с болельщиками на трибунах обсудили премьер-министр Японии Есихидэ Суга и министр здравоохранения страны Норихиса Тамура. Власти азиатского государства хотят увеличить максимальное количества зрителей на соревнованиях с пяти тысяч до десяти.

Отмечается, что в случае с главной ареной Игр, это около половины от ее максимальной заполняемости.

Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа.