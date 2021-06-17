Власти Японии решили допустить на соревнования Олимпиады местных болельщиков

Как сообщил в четверг премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, при этом правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии в Японии будут распространяться и на Олимпийские игры.

«Ограничение по числу зрителей будет таким же, как будет нами установлено в правилах», - отметил он.

Также глава японского правительства отметил, что в ближайшее время оргкомитет Олимпиады в Токио подготовит соответствующий свод правил для болельщиков.

Напомним, что в начале мая вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио могут пройти в безопасной обстановке с точки зрения распространения коронавируса из-за подготовленного организаторами «олимпийского пузыря» для защиты всех спортсменов и жителей Японии.

Ранее стало известно, что петиция против проведения соревнований собрала в Японии свыше 191 тысячи подписей.