В Токио сократили число иностранных делегаций на Олимпиаде

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сообщил о том, что общая численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования, будет сокращена до 53 тысяч человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Российская делегация на Олимпийских играх будет представлена в нейтральном статусе.