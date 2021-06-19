Официально: В Токио запрещены массовые просмотры Олимпиады-2020

Власти Токио решили полностью отказаться от организации массовых просмотров соревнований в рамках Летних Олимпийских игр в общественных местах города, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщил в субботу губернатор японской столицы Юрико Коикэ

«Мы отказываемся публично показывать соревнования в общественных местах», - сказала она. По словам губернатора, часть этих пространств, где предполагалось установить экраны для показа соревнований в рамках Игр, будут использованы для организации центров вакцинации от коронавируса», - сообщил Коикэ

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь будут проходить с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы решили провести Олимпиаду без иностранных болельщиков