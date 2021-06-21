Премьер-министр Японии: Существует вероятность проведения Олимпиады без зрителей

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей, если в стране будет введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

«Олимпийские игры могут проходить без зрителей, это вполне возможно в случае чрезвычайного режима. Я думаю, очевидно, что на данный момент мы уделяем приоритетное внимание безопасности », - цитирует Киодо слова Суги.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

С 21 июня в Токио режим ЧС был изменен на режим усиленных мер в связи с пандемией коронавируса.