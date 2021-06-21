Олимпиада-2020: На трибунах в Токио установили лимит на зрителей

Как сообщает «МК-Спорт», организаторы летних Олимпийских игр в Токио установили лимит на количество зрителей во время проведения соревнований.

По словам министра по олимпийским делам Тамаэ Марукавы, одновременно на спортивных объектах во время Олимпиады может присутствовать не более десяти тысяч болельщиков. При этом заполняемость трибун должна быть не более 50 процентов.

«Мы установили лимит на уровне 10 тысяч зрителей и не более 50 процентов заполняемости», - сказал чиновник в беседе с журналистами.

Отмечается, что речь идет только о японских болельщиках, иностранцев на Олимпиаду не пустят.

Ранее премьер-министр Японии Сугава заявлял, что в случае введения режима ЧС соревнования могут пройти и вовсе без местных болельщиков.