Организаторы Олимпиады в Токио запретили алкоголь на спортивных объектах

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио заявил, что употребление алкогольных напитков в местах проведения игр будет запрещено в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на японские СМИ.

«Для того, чтобы не допустить распространения заражений, организационный комитет принял решение отказаться от продажи и запретить употребление алкоголя на соревнованиях», - сказал глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото.

Отмечается, что алкоголь не будет продаваться на месте. Также нельзя будет пронести алкоголь с собой.

Помимо этого, согласно рекомендациям по борьбе с COVID-19 для владельцев билетов на Олимпиаду, людям с температурой тела 37,5 ° C и выше будет запрещен вход на соревнования.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа.